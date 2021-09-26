Усик - Джошуа: безоговорочная победа

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Данный боксерский поединок был всего лишь третьим для украинского боксера в тяжелом весе.

Украинский боксер из Крыма Александр Усик уверенно одолел британца Энтони Джошуа на поединке в Лондоне. Таким образом, украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

Бой состоялся в субботу, 25 сентября. на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне.

Поединок продлился все 12 раундов. Усик победил единогласным решением судей.

Александр Усик завоевал несколько титулов по престижным версиям в супертяжелом весе. У 34-летнего спортсмена 19 побед, 13 нокаутом.

Энтони Джошуа не смог защитить титулы по версиям WBA, WBO и IBF. Рекорд 31-летнего боксера - 24 победы, 22 нокаутом, два поражения. Джошуа и Усик являются чемпионами Олимпийских игр 2012 года.

Украинский супертяжеловес Александр Усик победил Энтони Джошуа и отобрал у него пояса чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

В последнем раунде наш спортсмен провел серию ударов, заставив британца упасти на канаты.

У Александра были все шансы нокаутировать Джошуа, однако ответственные лица поединка дали гонг на 5 секунд раньше положенного. Таким образом, Джошуа был спасен от провала.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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