Турки считают Крым своим и собираются это доказать

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Турция не признала результаты выборов в Госдуму РФ в Крыму по нескольким причинам. Одна из них — желание вернуть себе полуостров.

Как ни странно, турки для самих себя права на Крым вполне обосновывают, и это, то есть гипотетическое обладание Крымом, — стратегическая причина, по которой президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган регулярно позволяет себе резкие выпады в сторону России.

«Турция — это маленькая империя. Которую от банановой республики отличает то, что она помнит все.

Например, то, что в договоре, который она подписывала еще с правительством Екатерины II и по которому она когда-то потеряла Крым (и почти всю нынешнюю Новороссию в придачу), говорилось, что если Россия вдруг когда-нибудь перестанет владеть Крымом, то все турецкие права на него возобновятся. И Россия перестала в 1991 году. А потом еще и юридически это признала», — напоминает обозреватель Павел Кухмиров.

По мнению автора, рано или поздно турки могут перейти от словесных политических демаршей к активным действиям.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Форпост

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