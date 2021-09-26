Происшествия
Симферополец похитил у коллеги электроинструменты
В полицию крымской столицы обратился мужчина с заявлением о краже электроинструментов стоимостью 8 700 рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Вором оказался 31-летний житель города.
«Задержанный мужчина рассказал, что в с. Белоглинка Симферопольского района, в одном из домов производил строительные работы. В конце рабочего дня злоумышленник решил похитить электроинструменты, принадлежащие другому рабочему», — рассказали в МВД.
Украденное мужчина сдал в комиссионный магазин, а полученные деньги потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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