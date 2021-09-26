Симферополец похитил у коллеги электроинструменты

В полицию крымской столицы обратился мужчина с заявлением о краже электроинструментов стоимостью 8 700 рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Вором оказался 31-летний житель города.

«Задержанный мужчина рассказал, что в с. Белоглинка Симферопольского района, в одном из домов производил строительные работы. В конце рабочего дня злоумышленник решил похитить электроинструменты, принадлежащие другому рабочему», — рассказали в МВД.

Украденное мужчина сдал в комиссионный магазин, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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