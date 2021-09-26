Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе резко возросло количество заражений коронавирусом ● В Крыму растет заболеваемость коронавирусов: 338 случаев за сутки ● В Феодосии отмечают рост заболеваемости коронавирусом среди детей ● Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса ● В Крыму еще 322 человека заболели ковидом
Штамм «дельта» угрожает небольшим крымским городам
фото © Новости Крыма
Штамм коронавируса «дельта» представляет большую опасность для городов, где ранее в первые волны пандемии не было большого числа заболевших.
Такое предостережение сделал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев, сообщает «Радио 1».
Ученый пояснил, что в настоящее время существуют предпосылки для формирования новой волны коронавируса. При этом в больших городах, где ранее фиксировалось большое число заболевших, а также активно шла вакцинация, в большей степени успел сформироваться коллективный иммунитет.
«Я бы сказал, что в большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах, где ранее была более благоприятная эпидемиологическая ситуация», - сказал Скулачев.
Если в такие города проникнет штамм «дельта», он будет распространяться гораздо быстрее, чем в крупных.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму растет заболеваемость коронавирусов: 338 случаев за сутки. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 338 случаев новой коронавирусной инфекции.
В Феодосии отмечают рост заболеваемости коронавирусом среди детей. В Феодосии за минувшую неделю с 16 по 22 сентября выявлено 178 новых случаев заболевания COVID-19.
Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса. Вакцинацию от коронавируса двумя компонентами прошли в Севастополе 128 922 человека.
В Крыму еще 322 человека заболели ковидом. За 24 сентября на территории Республики Крым зарегистрировали 322 случая новой коронавирусной инфекции.
В Украине раскрыли способ захватить Крым
Бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса.
«Вершина успеха»: как Кабанов застраивал Севастополь
Отправленный на два месяца в СИЗО за мошенничество в особо крупном размере бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов известен в Севастополе как крупный застройщик, напоминает телеканал «Первый Севастопольский».
Штамм «дельта» угрожает небольшим крымским городам
Штамм коронавируса «дельта» представляет большую опасность для городов, где ранее в первые волны пандемии не было большого числа заболевших.
В Крыму задержали отправленного в отставку вице-премьера Кабанова
Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший ФЦП социально-экономического развития и отправленный в отставку накануне, задержан.
24 сентября
Выходные в Крыму начнутся с дождей и ветра
24 сентября
Усик - Джошуа: безоговорочная победа
Данный боксерский поединок был всего лишь третьим для украинского боксера в тяжелом весе.