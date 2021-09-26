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Коронавирус в Крыму

Штамм «дельта» угрожает небольшим крымским городам

16:02 воскресенье, 26 сентября 2021
Штамм «дельта» угрожает небольшим крымским городам

фото © Новости Крыма

Штамм коронавируса «дельта» представляет большую опасность для городов, где ранее в первые волны пандемии не было большого числа заболевших.

Такое предостережение сделал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев, сообщает «Радио 1».

Ученый пояснил, что в настоящее время существуют предпосылки для формирования новой волны коронавируса. При этом в больших городах, где ранее фиксировалось большое число заболевших, а также активно шла вакцинация, в большей степени успел сформироваться коллективный иммунитет.

«Я бы сказал, что в большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах, где ранее была более благоприятная эпидемиологическая ситуация», - сказал Скулачев.

Если в такие города проникнет штамм «дельта», он будет распространяться гораздо быстрее, чем в крупных.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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