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Происшествия

С начала года в Крыму на пожарах погибли 40 человек

13:20 воскресенье, 26 сентября 2021
С начала года в Крыму на пожарах погибли 40 человек

фото © Public Domain Pictures

По сравнению с прошлым годом число пожаров, произошедших в Крыму, сократилось почти на треть.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил заместитель начальника главного управления МЧС по Республике Крым Игорь Скуртул.

«На территории Республики, на сегодняшний день, произошло 2200 пожаров, в прошлом году на этот же период было 3100. Общее снижение более чем на 30%», – сказал Скуртул.

Он также отметил снижения количества погибших на пожарах. В прошлом году погибли 50 человек, в этом году — 40. Снижение составило более 20%.

Кроме того, по данным МЧС, сократилось количество лесных пожаров. В этом году их было 16 лесных пожаров, что примерно на 84% ниже показателей прошлого года.

«В позапрошлом году у нас было 120 лесных пожаров на общей площади 350 гектаров. В прошлом году мы добились снижения площади до 100 гектаров, было около 100 пожаров. В этом году у нас 16 пожаров на общей площади 4,5 гектара», – сообщил Игорь Скуртул.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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