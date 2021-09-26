Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 26 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 26 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный ветер местами до 17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный ветер местами 17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный ветер местами до 17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-западный ветер порывы 17 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 21, ночью около 10 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 90 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью около 15 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 72 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью около 16 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 22, ночью около 12 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 82 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 21, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер западный 21 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 83 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью около 14 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 22, ночью около 10 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 99 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью около 10 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 88 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 18, ночью около 10 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 81 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 19 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 20, в Николаевке - 21, в Севастополе - 21, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 20, в Феодосии - 22, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 28, на Кипре - 26, в Одессе - 19, в Сочи - 23, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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