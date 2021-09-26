Предприятиям запретят выдавать справки о доходах при увольнении

Сотрудникам предприятий более не придется предоставлять в службу занятости справку о размере труда.

Соответствующее распоряжение правительства РФ вступило в силу 25 сентября.

Согласно тексту документа, теперь центры занятости должны сами запрашивать такие сведения в Пенсионном фонде.

«Службы занятости начнут сами рассчитывать средний заработок гражданина, на основе которого определяется размер пособия по безработице. Суммы доходов будут запрашивать в Пенсионном фонде», - говорится в сообщении.

Механизм начнет работать в субботу 25 сентября. В тоже время предприятия не смогут выдавать такие справки сотрудникам. При этом сама формула расчета пособия не изменилась.

При расчете будет учитываться размер реально выплаченной зарплаты или другие вознаграждения за последние три месяца на последнем месте работы. Средний заработок определяется за три последние месяца, которые предшествовали календарному кварталу перед месяцем подачи заявления в службу занятости. Если же в каком-то из этих месяцев человек не получал доходов, его исключат из расчетного периода. Если доходов не было совсем, в расчет берется заработок по более раннему периоду. При этом социальные выплаты, материальная помощь или компенсация проезда в учет не принимается

Кроме пособия по безработице, по новым правилам будут рассчитывать стипендию для граждан, которые проходят профессиональную подготовку или переобучение по направлению службы занятости.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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