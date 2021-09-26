Происшествия
Огромную плантацию конопли нашли на востоке Крыма
На территории Кировского района в Крыму выявили наркоплантацию, на которой насчитывается две сотни кустов конопли, сообщила пресс-служба МВД по РК.
Посадки конопли нашли в лесу у села Изюмовка. С поличным задержали 26-летнего крымчанина, поливавшего и удобрявшего кусты.
Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до восьми лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Как сообщалось, садовника мусульманского молельного дома в селе Дорофеево Нижнегорского района отстранили от работы из-за того, что он вырастил на территории религиозного строения плантацию конопли.
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Гашиш в нижнем белье: в Крыму попались кубанские наркосбытчики. Симферопольские полицейские задержали пару из Краснодарского края, которую подозревают в сбыте наркотических средств путем закладок.
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Керчи. м
Двое крымчан выращивали коноплю в лесополосе. Правоохранители задержали двух жителей Кировского района 28 и 39 лет. Мужчины выращивали коноплю в лесной полосе в нескольких километрах от трассы Таврида и с. Приветное.
Полицейские задержали двух крымчан за незаконное выращивание конопли. Два крымчанина стали фигурантами уголовных дел за незаконное выращивание и хранение наркотиков.
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