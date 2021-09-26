Новый чемпион: Лоза неожиданно расхвалил Усика

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Победа украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа – закономерный итог. Такое мнение в Facebook выразил известный российский и советский исполнитель и автор песен Юрий Лоза.

«Сам Энтони Джошуа беспечно выложил на ринг все свои пояса. Зачем надо было так рисковать? Он, наверное, думал, что раз уж победил Владимира Кличко, то и остальных славян уделает без проблем? Наивный. Александр Усик сегодня является самым быстрым в супер тяжелом дивизионе, к тому же за последние несколько месяцев он добавил десять кило ударной мощи. Итог закономерен – начни украинец свою финальную атаку на полминуты раньше, и англичанин закончил бы бой лежа на полу», - написал Лоза.

Он добавил, что победа Усика говорит о том, что впереди еще множество боев, поскольку точно надуться те, кто попытается отобрать у украинца пояса.

«Мир получил нового чемпиона, а болельщики – несколько предстоящих поединков, ведь желающих отобрать у Александра завоеванные трофеи теперь будет хоть отбавляй. А нам от этого только лучше – будет на что посмотреть», - отметил певец.

Как ранее сообщалось, украинский боец крымского происхождения Александр Усик одержал уверенную победу над британцем Энтони Джошуа, завоевав пояса WBA (Super), IBF, WBO, IBO в тяжелом весе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

25 сентября украинский боксер из Крыма Александр Усик проведет поединок против британца Энтони Джошуа. В субботу, 25 сентября, на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне состоится поединок украинского боксера, крымчанина Александра Усика с обладателем чемпионских поясов по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, британцем Энтони Джошуа.

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