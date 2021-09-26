Спорт
Новый чемпион: Лоза неожиданно расхвалил Усика
фото © tribuna.com
Победа украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа – закономерный итог. Такое мнение в Facebook выразил известный российский и советский исполнитель и автор песен Юрий Лоза.
«Сам Энтони Джошуа беспечно выложил на ринг все свои пояса. Зачем надо было так рисковать? Он, наверное, думал, что раз уж победил Владимира Кличко, то и остальных славян уделает без проблем? Наивный. Александр Усик сегодня является самым быстрым в супер тяжелом дивизионе, к тому же за последние несколько месяцев он добавил десять кило ударной мощи. Итог закономерен – начни украинец свою финальную атаку на полминуты раньше, и англичанин закончил бы бой лежа на полу», - написал Лоза.
Он добавил, что победа Усика говорит о том, что впереди еще множество боев, поскольку точно надуться те, кто попытается отобрать у украинца пояса.
«Мир получил нового чемпиона, а болельщики – несколько предстоящих поединков, ведь желающих отобрать у Александра завоеванные трофеи теперь будет хоть отбавляй. А нам от этого только лучше – будет на что посмотреть», - отметил певец.
Как ранее сообщалось, украинский боец крымского происхождения Александр Усик одержал уверенную победу над британцем Энтони Джошуа, завоевав пояса WBA (Super), IBF, WBO, IBO в тяжелом весе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
25 сентября украинский боксер из Крыма Александр Усик проведет поединок против британца Энтони Джошуа. В субботу, 25 сентября, на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне состоится поединок украинского боксера, крымчанина Александра Усика с обладателем чемпионских поясов по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, британцем Энтони Джошуа.
Крымские призеры Паралимпиады в Токио получат по миллиону рублей. Крымские медалисты Паралимпийских игр в Токио получат премии в размере 1 млн рублей.
В Севастополе может появиться профессиональный хоккейный клуб. Строительство в Севастополе ледовых спортивных арен даст возможность организации в регионе профессионального хоккейного клуба, который будет иметь шанс играть в чемпионатах уровня МХЛ, ВХЛ и КХЛ.
Хай-дайвинга в Крыму не будет. Крымчан приглашают на этап мировой серии по хай-дайвингу в Москве.
В Украине раскрыли способ захватить Крым
Бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса.
«Вершина успеха»: как Кабанов застраивал Севастополь
Отправленный на два месяца в СИЗО за мошенничество в особо крупном размере бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов известен в Севастополе как крупный застройщик, напоминает телеканал «Первый Севастопольский».
Штамм «дельта» угрожает небольшим крымским городам
Штамм коронавируса «дельта» представляет большую опасность для городов, где ранее в первые волны пандемии не было большого числа заболевших.
В Крыму задержали отправленного в отставку вице-премьера Кабанова
Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший ФЦП социально-экономического развития и отправленный в отставку накануне, задержан.
24 сентября
Выходные в Крыму начнутся с дождей и ветра
24 сентября
Усик - Джошуа: безоговорочная победа
Данный боксерский поединок был всего лишь третьим для украинского боксера в тяжелом весе.