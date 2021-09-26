Медики одной из больниц Крыма спасли от смерти лисенка

Необычный питомец появился на территории одной из районных больниц Крыма. Здесь гуляет рыжий лисенок. Маленькому хитрецу чудом удалось выжить, а теперь за ним присматривают сотрудники горбольницы.

Поселился лесной житель у больницы случайно, рассказала сотрудница Оксана Ольховик. Мама-лиса родила детишек в норе, которая находится недалеко от здания скорой помощи. Соседство странное, но лисичке там показалось безопасно. К сожалению, она погибла — провалилась в яму, из которой не смогла выбраться. А четверо лисят остались без присмотра и без пропитания.

От голода они вылезли из норы, их заметили медики и начали подкармливать. Малыши немного подросли и разбрелись. Одного пристроили в питомник, двое исчезли, а один лисенок, самый активный из всех, остался в своей норе, — пишет КП-Крым.

— Видимо, он понимал, что его здесь будут кормить, никто не обидит. Пока был маленький, прятался, а потом осмелел и стал появляться на людях. Теперь вообще освоился. Еду просит у всех, — говорит Оксана Ольховик.

Лисичка уже выросла, она очень любит курицу. Иногда не брезгует и кашей с мясом. А вот рыбу и свинину ест плохо, перебирает. Кормят рыжую не только сотрудники больницы, но и другие жители поселка. Приносят еду даже дети.

— Лиска наша с хорошим аппетитом. Есть желание, можно к нам на скорую эти продукты принести. Бросим в морозилку, ничего не испортится, — обращается к местным жителям Оксана.

Рыбу лисенок ест плохо, а вот курочка идет на ура. Фото: Марина СубботинаПравда, есть и недоброжелатели, которым не нравится соседство лисы с больницей.

Они звонят в разные инстанции и жалуются руководству, мотивируя это тем, что лисы переносят бешенство.

— Мы не видели, чтобы наша лиса общалась с другими животными, к людям она тоже близко не подходит, никогда не кусалась. Проглистована. А вот вакцину от бешенства мы ей поставить не можем, потому что животное не поймать, — делится проблемами сотрудница больницы.

Оксана рассказала, что лисичке в корм хотят добавить препарат от бешенства, но его еще не привезли.

Сотрудники горбольницы ищут возможность пристроить прикормленную лису в питомник или в хороший домашний вольер. Если есть возможность помочь с пристройством животного, обращайтесь к Оксане Ольховик.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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