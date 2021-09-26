Происшествия
Крымский подросток в шутку пообещал расстрелять российскую школу
фото © Новости Крыма
Следователи Вологодской области возбудили уголовное дело по факту публикаций в интернете о якобы готовящемся расстреле школы в областном центре.
Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Вологодской области.
— В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к публикации вышеуказанных сведений, которое находится на территории другого региона Российской Федерации. В настоящее время выясняются все мотивы и обстоятельства произошедшего,- говорится в сообщении Следкома.
В крымских социальных сетях появилась информация о том, что сообщение о якобы готовящемся расстреле людей в одной из школ Вологды в телеграмм-канале опубликовал подросток из Крыма. В интернете распространяется видео, на котором 15-летний молодой человек по имени Владислав рассказывает, что это он угрожал атаковать школу. На видео он говорит, что сначала создал телеграмм-канал с названием «Расстрел крымской школы», но позже переименовал его в «Расстрел вологодской школы», добавил фотографии случайной школы из интернета, и написал дату «25.09.2021. Ждем». Парень утверждает, что сделал это ради шутки, после того, как друг «увел у него девушку», — передает КП-Крым.
— У меня цели расстреливать никого не было. То есть это все шутка. И потом я узнал, что этим начали интересоваться полиция, УВД. Я удалил все каналы, почистил компьютер, почистил телефон. В своих деяниях раскаиваюсь. Не хотел, чтоб так получилось, — рассказал на видео молодой человек.
Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух о более лиц.
Напомним, 20 сентября 18-летний студент Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья на территории вуза. Погибли шесть человек, еще 40 человек пострадали.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Крымский подросток в шутку пообещал расстрелять российскую школу
Следователи Вологодской области возбудили уголовное дело по факту публикаций в интернете о якобы готовящемся расстреле школы в областном центре.