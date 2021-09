Какой сегодня праздник 26 сентября

фото © pixabay.com

Сегодня, 26 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день контрацепции (World Contraception Day)

26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи, впервые был отмечен Всемирный день контрацепции (World Contraception Day, WCD), и с тех пор он проводится ежегодно.

Всемирный День контрацепции — долгосрочная кампания, направленная на всех женщин и мужчин репродуктивного возраста. Ее цель — снижение высокого уровня незапланированных беременностей (следовательно — и абортов), а главный девиз: «Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility», что в переводе на русский язык означает: «Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность».

В настоящее время существует большая потребность в расширении знаний по вопросам контрацепции среди молодых людей в возрасте 15–25 лет. Важно предоставить им необходимую информацию именно в этот возрастной период, поскольку их сексуальное и репродуктивное поведение может наложить отпечаток на всю последующую жизнь. А также необходимо привлекать большее внимание властей и общественности к проблемам, которые возникают вследствие недостаточного полового воспитания молодежи и пренебрежения к средствам контрацепции.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

26 сентября в мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons). Он является одним из международных дней в системе Организации Объединенных наций и был учрежден в декабре 2013 года соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (№ A/RES/68/32).

Главная цель установления этой даты – привлечение внимания мирового сообщества к необходимости глобального ядерного разоружения и информирование общественности о преимуществах ликвидации ядерного оружия. Ведь одна из основных задач человечества – достижение мира и безопасности на планете без ядерного оружия.

Традиционно к этому дню в ряде стран проводятся различные мероприятия – флешмобы, демонстрации короткометражных фильмов и распространение агитационных материалов на тему разоружения и против ядерного оружия. Ведь именно этот День позволит мировому сообществу подтвердить свою приверженность делу глобального ядерного разоружения в качестве первоочередной задачи.

Корнилов день (Корнилье)

Народный праздник «Корнилье» отмечается 26 сентября (по старому стилю - 13 сентября). В этот день православная церковь чтит память священномученика Корнилия Сотника. Другие названия праздника: «Корнилий», «Корнилов день». По повериям русского народа, 26 сентября - последний теплый день осени.

Также сегодня, 26 сентября, отмечают такие праздники:

- Всемирный день здоровья окружающей среды (World Environmental Health Day)

- День памяти священномученика Корнилия сотника

- Европейский день языков (European Day of Languages)

- Международный день глухих

- День машиностроителя

- День тигра на Дальнем Востоке

- День труда в Казахстане

- День донора крови Кыргызстана

- День просящихся рюмок

- День встречи со старыми друзьями

- День рождения граммофона

- День клецек (National Dumpling Day) в США

- День семьи (National Family Day) в США

- День американских блинов (National Pancake Day) в США

- День Сентябрьской революции в Йемене

Сегодня именины празднуют: Петр, Зотик (Изот), Лукьян, Илья, Юлиан, Стратоник, Валериан, Леонтий, Серапион, Кронид, Макровий, Гордиан, Корнилий, Ерофей, Селевкий (Селевк).

Что происходило 26 сентября в прошлые годы

1580 - возвращение из кругосветного путешествия пирата Фрэнсиса Дрейка.

1815 - создание широкой политической коалиции в ЕвропеСвященного союза с участием Австрии, Пруссии и Российской империи.

1907 - присоединение Новой Зеландии и Ньюфаундленда к Британской империи.

1939 - запрет политических партий коммунистической направленности во Франции.

1951 - начало выплат послевоенных репараций евреям, за соответствующее решение проголосовал Бундестаг ФРГ.

1961 - дебют с концертом в Нью-Йорке культового американского певца Боба Дилана.

1962 - провозглашение Йеменской Арабской Республики, которая образовалась в результате военного переворота.

1968 - обнародование «доктрины Брежнева» в СССР об «ограниченном суверенитете» социалистических стран.

1969 - выход в Великобритании последнего студийного альбома группы «Битлз» под названием «Abbey Road».

1995 - принятие Украины в Совет Европы.

