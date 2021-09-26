Какая группа крови защитит от COVID-19

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Обладатели первой группы крови генетически защищены от новой коронавирусной инфекции.

Такое мнение в эфире канала «Россия 1» сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена», - сказал Мясников.

При этом он отметил, что существуют люди, которые ни при каких обстоятельствах не заболеют COVID-19. К ним относятся не только обладатели первой группы крови, но и еще 348 антигенов, добавил врач.

В то же время на способность сопротивляться коронавирусу влияет состояние окружающей среды. По мнению американских ученых, задымление от природных пожаров существенно снижают естественный иммунитет человека и делает его более восприимчивым к инфекции. Кроме того, курение и употребление алкоголя также повышает шансы заболеть. Более того, вредные привычки негативно влияют на развитие антител при вакцинации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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