Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Штамм «дельта» угрожает небольшим крымским городам ● В Севастополе резко возросло количество заражений коронавирусом ● В Крыму растет заболеваемость коронавирусов: 338 случаев за сутки ● В Феодосии отмечают рост заболеваемости коронавирусом среди детей ● Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса
Какая группа крови защитит от COVID-19
фото © Новости Крыма
Обладатели первой группы крови генетически защищены от новой коронавирусной инфекции.
Такое мнение в эфире канала «Россия 1» сделал врач и телеведущий Александр Мясников.
«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена», - сказал Мясников.
При этом он отметил, что существуют люди, которые ни при каких обстоятельствах не заболеют COVID-19. К ним относятся не только обладатели первой группы крови, но и еще 348 антигенов, добавил врач.
В то же время на способность сопротивляться коронавирусу влияет состояние окружающей среды. По мнению американских ученых, задымление от природных пожаров существенно снижают естественный иммунитет человека и делает его более восприимчивым к инфекции. Кроме того, курение и употребление алкоголя также повышает шансы заболеть. Более того, вредные привычки негативно влияют на развитие антител при вакцинации.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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