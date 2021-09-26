Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +16
море +22

Коронавирус в Крыму

Какая группа крови защитит от COVID-19

18:49 воскресенье, 26 сентября 2021
Какая группа крови защитит от COVID-19

фото © Новости Крыма

Обладатели первой группы крови генетически защищены от новой коронавирусной инфекции.

Такое мнение в эфире канала «Россия 1» сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена», - сказал Мясников.

При этом он отметил, что существуют люди, которые ни при каких обстоятельствах не заболеют COVID-19. К ним относятся не только обладатели первой группы крови, но и еще 348 антигенов, добавил врач.

В то же время на способность сопротивляться коронавирусу влияет состояние окружающей среды. По мнению американских ученых, задымление от природных пожаров существенно снижают естественный иммунитет человека и делает его более восприимчивым к инфекции. Кроме того, курение и употребление алкоголя также повышает шансы заболеть. Более того, вредные привычки негативно влияют на развитие антител при вакцинации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе резко возросло количество заражений коронавирусом. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 145 случаев заражения коронавирусом, о чем сообщается на сайте правительства города.

В Крыму растет заболеваемость коронавирусов: 338 случаев за сутки. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 338 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Феодосии отмечают рост заболеваемости коронавирусом среди детей. В Феодосии за минувшую неделю с 16 по 22 сентября выявлено 178 новых случаев заболевания COVID-19.

Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса. Вакцинацию от коронавируса двумя компонентами прошли в Севастополе 128 922 человека.

Власть
В Украине раскрыли способ захватить Крым

В Украине раскрыли способ захватить Крым

Бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса.

Власть
«Вершина успеха»: как Кабанов застраивал Севастополь

«Вершина успеха»: как Кабанов застраивал Севастополь

Отправленный на два месяца в СИЗО за мошенничество в особо крупном размере бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов известен в Севастополе как крупный застройщик, напоминает телеканал «Первый Севастопольский».

Власть
Запрет на кур в Крыму: что пишут соцсети

Запрет на кур в Крыму: что пишут соцсети

Верховный суд России запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных и птиц, в том числе кур. Крымчане в соцсетях возмущены и связывают эту меру с окончанием выборов в Госдуму.

Происшествия
Крымский подросток в шутку пообещал расстрелять российскую школу

Крымский подросток в шутку пообещал расстрелять российскую школу

Следователи Вологодской области возбудили уголовное дело по факту публикаций в интернете о якобы готовящемся расстреле школы в областном центре.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации