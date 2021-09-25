Власть
В Ялте приступили к оцифровке архивных документов
К 1 декабря в Ялте планируют оцифровать 1300 архивных документов. В дальнейшем эта работа будет продолжена, написала на своей странице в Facebook глава городской администрации Янина Павленко.
Всего в рамках муниципальной программы должно быть оцифровано около 28 тысяч документов (в общей сложности в архиве их 58 тысяч).
«Чтобы не перебирать бумажки в XXI веке, специалисты фирмы параллельно реставрируют документы, индексируют опись, привязывают к научно-справочному аппарату, после чего сохраняют информацию на электронных носителях. Все это позволит максимально продлить срок жизни важнейших документов (многие начинают выцветать и рассыпаться в руках!!!). Но главное – так мы осовременим и упростим работу сотрудникам нашего архива, которому, кстати, не так давно исполнилось 95 лет», — рассказала Янина Павленко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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