В Крыму задержали зачинщика массовых «разборок» в Евпатории

Крымские полицейские установили и задержали выходца с Кавказа, подозреваемого в нанесении телесных повреждений 40-летнему местному жителю в результате массового конфликта в Евпатории.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 сентября.

Конфликт перерос в драку и в результате один из его участников получил увечья и был доставлен в больницу с переломами костей лица, повреждениями костей свода и основания черепа. По факту причинения мужчине телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Виновники драки, подчеркнули в МВД, с места происшествия скрылись и попытались уйти от ответственности, сбежав из Крыма. Однако правоохранители установили их личности и местонахождение.

«При въезде в Симферополь, при попытке скрыться от органов правопорядка, правоохранителями задержан 31-летний выходец из северокавказского региона России, который непосредственно участвовал в драке и наносил удары потерпевшему. Он задержан по подозрению в совершении преступления и дал признательные показания», - сообщили в МВД и уточнили, что задержание проводилось совместно с сотрудниками УФСБ.

Как выяснилось, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и совершение грабежа.

В конце августа он приехал в Крым, где, по его словам, планировал работать. Сейчас силовики принимают активные меры по задержанию всех причастных к данному инциденту. Часть из ранее установленных участников драки уже привлечены к ответственности.

«Ряд граждан из числа участников инцидента привлечены к административной ответственности за нарушение хранения травматического оружия, а также привлекаются к ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и понесут наказание в соответствии с законодательством», - подытожили в МВД.

Как ранее сообщалось, в Евпатории сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь в воздух, чтобы предотвратить массовое нарушение порядка на одной из АЗС города. После инцидента были задержаны 58 граждан, в ходе осмотра у них обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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