Власть
В Крыму с амброзией предлагают бороться самой амброзией
фото © Новости Крыма
Представители Минсельхоза и НИИ сельского хозяйства Крыма обсудили новые подходы борьбы с амброзией полыннолистной, основанные на биологических методах.
Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Крыма.
«Крымские ученые в течение двух лет изучают и разрабатывают биогербициды для сельского хозяйства. В ходе мероприятия с кандидатом сельскохозяйственных наук, ведущим научным сотрудником отдела сельскохозяйственной микробиологии НИИ сельского хозяйства Крыма Светланой Витальевной Дидович детально проговорили возможности и перспективы по разработке биогербицидов в промышленных масштабах», — прокомментировал заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
Вице-премьер также подчеркнул, что в своей работе сотрудники НИИ сельского хозяйства соблюдают природные принципы: контроль роста опасного сорняка предполагается осуществлять с помощью штамма-фитоингибитора.
«Светлана Витальевна также акцентировала внимание на разработке метода борьбы с карантинным вредителем с помощью вытяжки экстрактивных масел из самой амброзии, которые уже сегодня показывают положительные результаты. Уверен, что благодаря совместным усилиям Научно-исследовательского института и Минсельхоза Крыма получится решить проблему с масштабным распространением амброзии», — заключил Андрей Рюмшин.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Еще одну заповедную территорию в Крыму застраивают эковиллами. В природном парке «Караларский», куда входят знаменитые Генеральские пляжи на Керченском полуострове, начали возводить некапитальные сооружения для туристов.
Потопы и засухи: ученый о новых водных проблемах Крыма. Обильные дожди не смогут надолго обеспечить Крымский полуостров водой из-за состояния водохранилищ и водоводов, которые нуждаются в срочном ремонте.
Арт-кластер «Таврида» нанес вред перелетным птицам. Организаторы мероприятия лишили пернатых привычной кормовой базы и открытого пространства.
Севастополь в аутсайдерах экологического рейтинга. В экологическом рейтинге регионов России по итогам лета 2021 года Крым занял 67-е, а Севастополь – 77-е место из представленных в списке 85.
В Крыму еще 322 человека заболели ковидом
За 24 сентября на территории Республики Крым зарегистрировали 322 случая новой коронавирусной инфекции.
Стали известно за что хотят посадить бывшего зама Аксенова
Киевский районный суд Симферополя приговорил к двум месяцам ареста бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и экс-министра строительства Михаила Храмова.
Какой сегодня праздник 25 сентября фото
Сегодня, 25 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Полицейские со стрельбой задержали 58 человек на АЗС в Евпатории
Сотрудникам полиции пришлось стрелять в воздух во время задержания нарушителей общественного порядка, которые собрались на одной из автозаправок Евпатории.
22 сентября
Выходные в Крыму начнутся с дождей и ветра
23 часа назад
С дикого пляжа в Севастополе срочно эвакуировали женщину
У туристки случилась сильная аллергия непонятного происхождения.