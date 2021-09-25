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Власть

В Крыму с амброзией предлагают бороться самой амброзией

12:03 суббота, 25 сентября 2021
В Крыму с амброзией предлагают бороться самой амброзией

фото © Новости Крыма

Представители Минсельхоза и НИИ сельского хозяйства Крыма обсудили новые подходы борьбы с амброзией полыннолистной, основанные на биологических методах.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Крыма.

«Крымские ученые в течение двух лет изучают и разрабатывают биогербициды для сельского хозяйства. В ходе мероприятия с кандидатом сельскохозяйственных наук, ведущим научным сотрудником отдела сельскохозяйственной микробиологии НИИ сельского хозяйства Крыма Светланой Витальевной Дидович детально проговорили возможности и перспективы по разработке биогербицидов в промышленных масштабах», — прокомментировал заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Вице-премьер также подчеркнул, что в своей работе сотрудники НИИ сельского хозяйства соблюдают природные принципы: контроль роста опасного сорняка предполагается осуществлять с помощью штамма-фитоингибитора.

«Светлана Витальевна также акцентировала внимание на разработке метода борьбы с карантинным вредителем с помощью вытяжки экстрактивных масел из самой амброзии, которые уже сегодня показывают положительные результаты. Уверен, что благодаря совместным усилиям Научно-исследовательского института и Минсельхоза Крыма получится решить проблему с масштабным распространением амброзии», — заключил Андрей Рюмшин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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