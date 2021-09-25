В Крыму предупредили о риске серьезных природных пожаров

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Риск возникновения серьезных природных пожаров в Крыму сохраняется, это связано с угрозой возгорания сухой травы, которая после обильных летних осадков «усеяла» весь полуостров и уже успела высохнуть.

Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Владимир Капитонов.

Ранее эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредили о том, что в сентябре на полуострове возможны очень сильные природные пожары, масштабы которых превысят среднемноголетние показатели.

Сейчас в Крыму подтвердили, что даже несмотря на похолодание, этот вопрос с повестки дня не снят.

«Ситуация сохраняется, потому что в этом году у нас были как никогда обильные дожди, и они спровоцировали очень сильный рост травостоя. Сегодня трава - а это самый горючий материал - местами по грудь, и к осени она начинает подсыхать. Сегодня леса стараются максимально обкосить, но проблема есть, поскольку всю траву скосить невозможно», - пояснил Капитонов.

В свою очередь замначальника Главного управления МЧС России по РК Игорь Скуртул добавил, что на полуострове сохраняется период высокого класса пожарной опасности и продолжает действовать введенный 30 апреля особый противопожарный режим, ограничивающий посещение крымских лесов.

«Пока этот класс сохраняется, угроза присутствует и далее. Только при понижении его мы будем комиссионно принимать решение о снятии особого противопожарного режима, чтобы жители и гости Крыма могли посещать леса без ограничения», - добавил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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