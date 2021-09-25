В Крыму обрекли техасскую рептилию на гибель

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В Симферопольском районе Крыма обнаружена редкой красоты змея. Видео с необычной рептилией поделились в соцсетях очевидцы.

Большинство подписчиков предположили, что «красавица» не местная. И как выяснилось, оказались правы.

А вот очевидцы, заснявшие змею, наверняка не отличались познаниями в зоологии. Мужчины приняли необычную рептилию за мутировавшую гадюку.

Пурпурного цвета змейка — это маисовый полоз. Он обитает в США. Довольно часто встречается в Техасе, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Сергей Иванов.

Полоз популярен в частных коллекциях любителей рептилий. Змея не ядовита и проста в содержании.

«Их часто содержат в домашних условиях. И даже разводят, как собак и кошек. На видео явно сбежавшая рептилия», — сказал Сергей Иванов.

К сожалению, маисовый полоз не приспособлен к жизни в наших природных условиях. Вероятнее всего, змею ждет гибель, заключил наш собеседник. Ведь рептилия довольно теплолюбивая — днем температура должна быть 28-30 °C, ночью — не ниже 22 °C.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Форпост

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