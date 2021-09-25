Происшествия
В Крыму обрекли техасскую рептилию на гибель
фото © pixabay.com
В Симферопольском районе Крыма обнаружена редкой красоты змея. Видео с необычной рептилией поделились в соцсетях очевидцы.
Большинство подписчиков предположили, что «красавица» не местная. И как выяснилось, оказались правы.
А вот очевидцы, заснявшие змею, наверняка не отличались познаниями в зоологии. Мужчины приняли необычную рептилию за мутировавшую гадюку.
Пурпурного цвета змейка — это маисовый полоз. Он обитает в США. Довольно часто встречается в Техасе, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Сергей Иванов.
Полоз популярен в частных коллекциях любителей рептилий. Змея не ядовита и проста в содержании.
«Их часто содержат в домашних условиях. И даже разводят, как собак и кошек. На видео явно сбежавшая рептилия», — сказал Сергей Иванов.
К сожалению, маисовый полоз не приспособлен к жизни в наших природных условиях. Вероятнее всего, змею ждет гибель, заключил наш собеседник. Ведь рептилия довольно теплолюбивая — днем температура должна быть 28-30 °C, ночью — не ниже 22 °C.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму предупредили о риске серьезных природных пожаров. Риск возникновения серьезных природных пожаров в Крыму сохраняется, это связано с угрозой возгорания сухой травы, которая после обильных летних осадков «усеяла» весь полуостров и уже успела высохнуть.
Жительница Севастополя напала в подъезде на 11-летнюю соседку. Жительница Севастополя напала в подъезде на молодую соседку и ее 11-летнюю дочь.
С дикого пляжа в Севастополе срочно эвакуировали женщину. У туристки случилась сильная аллергия непонятного происхождения.
Жители Севастополя подожгли из ракетницы машину соседей. Двое жителей Севастополя, проживающих в доме №24 по улице Комбрига Потапова, в ходе испытаний ракетницы удачным выстрелом подожгли припаркованную во дворе машину соседки.
В Крыму еще 322 человека заболели ковидом
За 24 сентября на территории Республики Крым зарегистрировали 322 случая новой коронавирусной инфекции.
Стали известно за что хотят посадить бывшего зама Аксенова
Киевский районный суд Симферополя приговорил к двум месяцам ареста бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и экс-министра строительства Михаила Храмова.
Какой сегодня праздник 25 сентября фото
Сегодня, 25 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Полицейские со стрельбой задержали 58 человек на АЗС в Евпатории
Сотрудникам полиции пришлось стрелять в воздух во время задержания нарушителей общественного порядка, которые собрались на одной из автозаправок Евпатории.
22 сентября
Выходные в Крыму начнутся с дождей и ветра
21 час назад
С дикого пляжа в Севастополе срочно эвакуировали женщину
У туристки случилась сильная аллергия непонятного происхождения.