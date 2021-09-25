Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму уже девятый день растет заболеваемость коронавирусом ● В Крыму растет заболеваемость ковидом: 293 случая за сутки ● Российские туроператоры начали продавать «вакцинные туры» в Европу ● Активность обращений за вакцинацией от COVID-19 упала в Крыму ● В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки
В Крыму еще 322 человека заболели ковидом
фото © pixabay.com
За 24 сентября на территории Республики Крым зарегистрировали 322 случая новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших 258 выявлены при обращении за медицинской помощью, 64 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5298 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 470 человек, выздоровевших за весь период – 66 886 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 293 случая за сутки. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 293 случая новой коронавирусной инфекции.
Российские туроператоры начали продавать «вакцинные туры» в Европу. Российские туроператоры начали продавать соотечественникам зарубежные туры для вакцинации от коронавируса иностранными препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Активность обращений за вакцинацией от COVID-19 упала в Крыму. Крымчане стали реже обращаться за вакцинацией от коронавирусной инфекции.
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 282 случая новой коронавирусной инфекции.
В Крыму еще 322 человека заболели ковидом
За 24 сентября на территории Республики Крым зарегистрировали 322 случая новой коронавирусной инфекции.
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