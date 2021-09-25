В Босфоре столкнулись российский и турецкий сухогрузы

Отказ двигателя турецкого сухогруза назвали одной из вероятных причин столкновения судов в проливе Босфор в субботу, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел ранним утром в субботу 25 сентября.

Около пяти утра во время прохода пролива Босфор произошло столкновение сухогруза «Русич-10» и турецкого судна Tahsinmamolu. В компании «Волжское пароходство» изданию сообщили, что «Русич-10» следовал из порта Гемлик в порт Таганрог на погрузку.

«По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления турецкого корабля. Детали обстоятельств выясняются», - сообщили в компании.

В момент столкновения на борту российского сухогруза находились 11 человек экипажа, все граждане России. Никто из них не пострадал.

По данным береговой охраны Турции, на помощь пострадавшим судам были направлены три спасательных катера и 14 буксиров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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