В «бархатный сезон» здравницы Крыма загружены на 70 процентов

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Республика Крым традиционно лидирует среди самых популярных туристических направлений осени.

Высокий спрос на отдых в Крыму подтверждают и показатели по уровню бронирования отелей и санаториев в сентябре – октябре, сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма.

«В целом по Республике Крым уровень бронирования объектов размещения в сентябре — октябре в среднем составляет 70%. При этом ряд отелей забронированы до 80-100% как в сентябре, так и в октябре. А санатории полуострова в среднем загружены на 70 — 80% в сентябре, по ряду объектов загрузка составляет 90-95%», — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

При этом, Крым вошел в ТОП самых доступных по стоимости отдыха туристических регионов. По данным аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), в рейтинге минимальной стоимости пакетных туров Крым занял 4 место по состоянию на 16 сентября, причем по сравнению с концом августа, минимальные цены на крымский отдых снизились на более чем 45%.

Также туристы летят в Крым, самостоятельно организовывая свой отдых. По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, Симферополь вошел в ТОП-5 самых востребованных внутренних авианаправлений в бархатный сезон со средним чеком туда-обратно чуть более 11 тыс. руб.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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