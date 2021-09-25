Стали известно за что хотят посадить бывшего зама Аксенова

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Киевский районный суд Симферополя приговорил к двум месяцам ареста бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и экс-министра строительства Михаила Храмова.

Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

«Следствием установлено, что заместителем Председателя Совмина РК Евгением Кабановым совместно с министром строительства и архитектуры РК Михаилом Храмовым и генеральным директором предприятия Романом Журавлевым, по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием представителей органов исполнительной власти Республики Крым и ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», при реализации положений Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым в рамках ФЦП, посредством заведомо для них необоснованного завышения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объекту в Республике Крым совершили хищение бюджетных средств на общую сумму более 57 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере», — рассказали в пресс-службе суда.

Изучив материалы дела, личности обвиняемых, суд учел, что Кабанов и Храмов обвиняются в совершении тяжкого преступления, за совершение которого уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и оставаясь на свободе, под тяжестью предъявленного обвинения, могут предпринять попытки скрыться от органов предварительного расследования и суда или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

В результате суд постановил удовлетворить ходатайство ФСБ и заключить под стражу подозреваемых до 22 ноября. У юристов бывших госслужащих остается 3 дня на подачу апелляции.

Напомним, Михаил Храмов занимал должность министра строительства и архитектуры Республики Крым с конца 2018 года. До этого он работал в правительстве Севастополя. Храмов окончил военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге, работал в строительном управлении Черноморского флота.

Евгений Кабанов занимал должность вице-премьера крымского правительства с ноября 2018 года. Он курировал сферы строительства и реализацию Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. До этого Кабанов был генеральным директором компании «Интерстрой», избран депутатом Государственного совета Крыма в сентябре 2014 года, занимал должность заместителя председателя комитета по имущественным и земельным отношениям.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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