Прогноз погоды в Крыму на субботу 25 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 25 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дожди), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильные дожди), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 14 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 76 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 17, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 94 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью около 12 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 16, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер западный 21 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 86 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 98 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 91 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 19 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 21, в Николаевке - 21, в Севастополе - 21, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 20, в Феодосии - 22, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 19, в Сочи - 22, в Турции - 27, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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