Президентскую дорогу в Севастополе закроют на семь месяцев

Временное ограничение движения всех видов транспорта введут с 1 октября на Президентской дороге в Севастополе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Она будет закрыта до 1 мая 2022 года, – сообщили в департаменте. – Для дополнительного альтернативного объезда подрядная организация обеспечит временную дорогу через поселок Сахарная Головка».

Ограничение связано со строительством восьмого этапа трассы «Таврида». Подрядчик АО «ВАД» выполнит демонтаж существующих путепроводов и моста через реку Черная для строительства на их месте новых сооружений.

Перед закрытием Президентской дороги преждевременно откроют движение по Чернореченской. Изначально ее перекрывали до мая 2022 года.

Восьмой этап трассы «Таврида» начинается от примыкания Президентской дороги к седьмому этапу трассы, а заканчивается на Ялтинском кольце Севастополя, где вместо него будет построена многоуровневая транспортная развязка – сейчас подрядчик ведет работы по устройству путепроводов в рамках ее строительства. На дороге уже уложен первый асфальт.

Строительство восьмого этапа трассы «Таврида» ведет компания «ВАД», которая построила предыдущие семь этапов дороги. Общая протяженность этапа составляет 7,9 километра, работы должны быть завершены в конце 2023 года, однако власти отмечают высокие темпы ведения строительства и говорят о возможности досрочного его окончания. В целом строительство восьмого этапа обойдется в 19,3 млрд рублей. Общая строительная готовность объекта превысила четверть.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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