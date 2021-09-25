Власть
Правительства Крыма в шоке: от отставок до тюрьмы
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В правительстве Крыма грядут новые отставки.
Своего поста уже лишился министр транспорта республики Евгений Исаков. Ожидается уход руководителей еще нескольких министерств, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в совмине региона.
Также кадровые решения коснутся глав ряда городов РК, допустил источник. При этом собеседник агентства не раскрыл детали будущих ротаций.
На этой недели были отправлены в отставку вице-премьера правительства Крыма Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. В их рабочих кабинетах провели обыски и выемку документов. Позже обоих экс-чиновников задержали и арестовали в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества и хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о необоснованном завышении стоимости строительства в рамках ФЦП водовода от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла, предназначенного для обеспечения водой Симферополя. Следствие оценило ущерб бюджету в 57,5 млн рублей. Кабанов свою вину не признал.
Глава Крыма Сергей Аксенов до сих пор не прокомментировал задержание двух высокопоставленных членов регионального правительства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стали известно за что хотят посадить бывшего зама Аксенова. Киевский районный суд Симферополя приговорил к двум месяцам ареста бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и экс-министра строительства Михаила Храмова.
Задержание Кабанова: Аксенов решил отмолчаться. Отставные члены крымского правительства из кабмина отправились прямиком в правоохранительные органы.
Крымчан поразило сходство главы Алушты с «Духом города». Фасад арт-объекта, аттракциона «Галерея иллюзий» в Алуште украшает множество изображений. Внимание местных жителей привлекло одно из них.
В Крыму задержали отправленного в отставку вице-премьера Кабанова. Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший ФЦП социально-экономического развития и отправленный в отставку накануне, задержан.
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