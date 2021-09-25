Очередное подорожание бензина ожидает крымчан

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Цена бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже обновила свой исторический максимум, в связи с чем подорожание топлива в целом по стране и в Крыму в частности неизбежно.

Об этом пишет «РИА Новости Крым» со ссылкой на эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича.

Так, цена АИ-95 увеличилась на 0,6%, достигнув 60,18 тысячи рублей за тонну. Это объясняется сезонными профилактическими работами на нефтяных заводах, которые будут закончены примерно через месяц. Однако на скачок цен может повлиять и конъюнктура на мировых рынках.

Кроме того, в Крыму есть свои факторы, влияющие на ценник местных АЗС. На полуострове из-за санкций не представлены крупные российские компании, поэтому здесь нет конкуренции, из-за чего в свою очередь цены на бензин в регионе выше.

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