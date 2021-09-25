Нетрезвая женщина бутылкой пыталась разгромить АЗС в Симферополе

Симферопольские росгвардейцы задержали нетрезвую женщину, устроившую дебош на одной из городских АЗС.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Росгвардии. Информация о буйной посетительнице поступила ночью на пульт охраны от автозаправочной станции. На место оперативно прибыл экипаж вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования.

«На месте инцидента сотрудники АЗС указали на женщину, которая выражалась нецензурной бранью в их адрес, вела себя агрессивно и уже успела разбить бутылкой от пива стеклопакет в кабине оператора. По внешним признакам женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения», - рассказали в Росгвардии.

Правоохранители успокоили и задержали буйную посетительницу. Ею оказалась 38-летняя неработающая жительница Симферополя. Что побудило женщину к такому поступку, сейчас выясняют полицейские. Как ранее сообщалось, в Севастополе росгвардейцы задержали нетрезвого гостя города, который после ссоры с приятелем выместил ярость на припаркованных во дворе автомобилях.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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