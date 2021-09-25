На тропе Голицына в Судаке застряла туристка

Вчера вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что девушка сошла с тропы Голицина и не может самостоятельно спуститься.

Как вскоре выяснилось, туристка сбилась с пути и оказалась на склоне с сыпучим грунтом. Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили девушку в безопасное место. Спасенная в медицинской помощи не нуждалась.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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