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Происшествия

На тропе Голицына в Судаке застряла туристка

12:32 суббота, 25 сентября 2021
Судак

Вчера вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что девушка сошла с тропы Голицина и не может самостоятельно спуститься.

Как вскоре выяснилось, туристка сбилась с пути и оказалась на склоне с сыпучим грунтом. Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили девушку в безопасное место. Спасенная в медицинской помощи не нуждалась.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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