Когда снова потеплеет в Крыму: прогноз

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В начале следующей недели погода в Крыму будет определяться выраженным гребнем скандинавского антициклона, который принесет улучшение погоды и сведет к минимуму вероятность осадков.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Облаков станет меньше, вероятность осадков снизится до минимальной отметки. Будет переменчивая облачность, местами возможен слабый очаговый дождь, но на фоне солнечной погоды. Погода не идеальная, переменчивая, с северо-восточным ветром. Рассчитывать на хорошее тепло не приходится. Однако в среднем колебания ночных температур составит +7…12, в дневные часы воздух прогреется до +15…20 градусов», - сообщил Тишковец.

При этом даже такие температурные показатели существенно ниже климатической нормы сентября, добавил специалист ФОБОС. Однако такие погодные «качели» сейчас не только в Крыму, но и во всей Европейской части России.

«Температура останется существенно ниже положенной нормы как минимум на 7 градусов, но эта история будет характерна для большинства регионов Европейской части России», - уточнил Евгений Тишковец.

Долгосрочные прогнозы ФОБОС также не сулят привычного для крымчан сентябрьского тепла.

Ну а в начале октября и вовсе столбики термометров «с трудом будут достигать показателей климатической нормы», добавил специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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