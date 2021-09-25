Эксперт: откровения Поклонской помешали ей снова попасть в Госдуму

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Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская не вошла в новый состав российской Госдумы из-за своих «откровений»ю

Так считает Андрей Илларионов – старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), который был советником по экономике президента России Владимира Путина.

«Что касается госпожи Поклонской, она же дала в прошлом году интервью господину Гордону, в котором откровенно на весь мир призналась в своей любви к Украине», – отметил Илларионов.

По его мнению, именно публичные комментарии о ностальгии по Украине, а не голосование против пенсионной реформы помешали Наталье Поклонской во второй раз избраться в Госдуму России.

«Да, она участвовала в «крымской весне», но она пела украинские песни на украинском языке, она говорила о том, как она скучает, как она тоскует по киевским каштанам. Она просто прямым текстом сказала, насколько ей чужда Москва и Россия, насколько ей близка Украина – не только Крым, но и Киев. Господи, от ее голоса пенсионная реформа не провалилась, а публичное признание в любви к Украине является явным свидетельством нелояльности к режиму. К тому же, она демонстрировала в эфире сохранившиеся у нее «корочки» сотрудника украинской прокуратуры. Слушайте, что еще нужно для того, чтобы получить очевидные подтверждения в явной нелояльности?!»​ – пояснил Илларионов.

Сама Наталья Поклонская заявляла, что отказалась от участия в выборах 2021 года в Госдуму России из-за новой работы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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