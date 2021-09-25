Происшествия
Два человека погибли при столкновении легковушки с рейсовым автобусом
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем на южнобережном шоссе Крыма.
В ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
«25 сентября 2021 года в 07.56 на 705 километре на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь во встречном направлении, не учел дорожную обстановку, в результате чего выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение во встречном направлении с рейсовым автобусом. В результате ДТП смертельно травмированы два человека. Водитель и пассажир Volkswagen Polo», – сообщили в МВД.
Еще два пассажира легковушки травмированы и доставлены в больницу. В автобусе находились пять человек, никто из них не пострадал.
На месте работали наряды ГИБДД, организовано регулирование дорожного движения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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