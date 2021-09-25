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Коронавирус в Крыму

Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса

Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса

фото © Новости Крыма

Вакцинацию от коронавируса двумя компонентами прошли в Севастополе 128 922 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

«В Севастополе на утро 24 сентября сделали прививку от коронавируса 137 905 человек. Второй этап вакцинации прошли 128 922 жителя региона», – уточнили в правительстве.

Население Севастополя, по официальным данным, составляет 510 тысяч человек. Массовая вакцинация началась в городе 8 февраля 2021 года.

По данным федерального оперштаба по коронавирусу, повторный рост числа суточных заражений COVID-19 начался 16 сентября. Ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила о снижении на полуострове числа обращений за вакцинацией. Она добавила, что Крым ожидает четвертая волна коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму уже девятый день растет заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 308 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Крыму растет заболеваемость ковидом: 293 случая за сутки. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 293 случая новой коронавирусной инфекции.

Российские туроператоры начали продавать «вакцинные туры» в Европу. Российские туроператоры начали продавать соотечественникам зарубежные туры для вакцинации от коронавируса иностранными препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Активность обращений за вакцинацией от COVID-19 упала в Крыму. Крымчане стали реже обращаться за вакцинацией от коронавирусной инфекции.

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