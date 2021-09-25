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Автокинотеатр во второй раз заработает в аэропорту Симферополь

Автокинотеатр заработает в международном аэропорту Симферополь в рамках кинофестиваля отечественных короткометражек.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«Автокинотеатр заработает на привокзальной площади международного аэропорта Симферополь с 26 сентября. В течение пяти дней здесь будет проходить фестиваль уличного кино Vote To Film. На большом экране покажут лучшие отечественные авторские короткометражные картины. Победителя фестиваля выберут зрители», – говорится в сообщении.

Кинотеатр будет работать с 20.00 до 22.00 в парковочной зоне P1. Проезд на площадку бесплатный, он осуществляется по специальным флаерам. Организовали фестиваль «Extreme Крым», госкомитет молодежной политики и Дом молодежи республики.

«На экране … с 26 по 30 сентября будут демонстрироваться отечественные короткометражные ленты. Зрители смогут выбрать победителя конкурсного дня голосованием при помощи света фар. В финальный день фестиваля победителя определят среди фильмов, набравших больше всего голосов в предыдущие дни. Лидер зрительского голосования получит приз от организаторов», – пояснили в пресс-службе.

Фестиваль короткометражек проходит в аэропорту Симферополь второй год подряд. В 2020 году мероприятие состоялось в июне.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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