Власть
Аксенов отправил в отставку министра транспорта Исакова
фото © Газета.Ру
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что принял отставку министра транспорта республики Евгения Исакова.
Об этом он написал сегодня в своем Telegram-канале.
«Принял отставку министра транспорта Республики Крым Евгения Александровича Исакова. Ротация кадров – это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать текущие вопросы», – написал Аксенов.
Исакова назначили министром транспорта 20 октября 2020 года.
Ранее Исаков занимал должность заместителя начальника департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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