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Спорт

25 сентября украинский боксер из Крыма Александр Усик проведет поединок против британца Энтони Джошуа

08:10 суббота, 25 сентября 2021
25 сентября украинский боксер из Крыма Александр Усик проведет поединок против британца Энтони Джошуа

фото © liga.net

В субботу, 25 сентября, на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне состоится поединок украинского боксера, крымчанина Александра Усика с обладателем чемпионских поясов по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, британцем Энтони Джошуа.

Бой Усика и Джошуа станет финальным поединком основного карда, в котором пройдет еще шесть противостояний.

Накануне в Лондоне состоялась финальная пресс-конференция, на которой Усик и Джошуа провели «битву взглядов».

Ранее данный поединок анонсировал промоутер Усика Александр Красюк на своей странице в Instagram.

До этого сообщалось, что Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала поединок между Усиком и Джошуа.

В ноябре прошлого года Александр Усик победил британца Дерека Чисору и получил первый титул в супертяжелом весе (от 90,7 кг). Украинец завладел поясом WBO Inter-Continental.

Усик победил во всех своих 18 поединках на профессиональном ринге, в 13 из них он выигрывал досрочно.

Он объединил чемпионские пояса WBO и WBC в бою с латвийцем Майрисом Бриедисом, после этого Усик стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 90,7 кг и победителем Всемирной боксерской суперсерии в поединке с россиянином Муратом Гассиевым, а потом защитил свои титулы, когда нокаутировал британца Тони Беллью.​

После этого он решил перейти в супертяжелый вес и официально лишился звания абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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