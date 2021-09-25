Спорт
25 сентября украинский боксер из Крыма Александр Усик проведет поединок против британца Энтони Джошуа
фото © liga.net
В субботу, 25 сентября, на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне состоится поединок украинского боксера, крымчанина Александра Усика с обладателем чемпионских поясов по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, британцем Энтони Джошуа.
Бой Усика и Джошуа станет финальным поединком основного карда, в котором пройдет еще шесть противостояний.
Накануне в Лондоне состоялась финальная пресс-конференция, на которой Усик и Джошуа провели «битву взглядов».
Ранее данный поединок анонсировал промоутер Усика Александр Красюк на своей странице в Instagram.
До этого сообщалось, что Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала поединок между Усиком и Джошуа.
В ноябре прошлого года Александр Усик победил британца Дерека Чисору и получил первый титул в супертяжелом весе (от 90,7 кг). Украинец завладел поясом WBO Inter-Continental.
Усик победил во всех своих 18 поединках на профессиональном ринге, в 13 из них он выигрывал досрочно.
Он объединил чемпионские пояса WBO и WBC в бою с латвийцем Майрисом Бриедисом, после этого Усик стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 90,7 кг и победителем Всемирной боксерской суперсерии в поединке с россиянином Муратом Гассиевым, а потом защитил свои титулы, когда нокаутировал британца Тони Беллью.
После этого он решил перейти в супертяжелый вес и официально лишился звания абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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