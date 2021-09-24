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Происшествия

Жительница Севастополя приговорена к четырм годам колонии за торговлю наркотиками

13:57 пятница, 24 сентября 2021

Нахимовский районный суд Севастополя приговорил местную жительницу к четырем годам колонии за торговлю наркотиками.

Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Южному военному округу.

«Установлено, что безработная девушка наладила канал распространения синтетического наркотика N-метилэфедрон, который работал на протяжении двух лет, среди наркозависимых лиц Севастополя. Она закупала запрещенное к свободному обороту наркотическое вещество оптовыми партиями методом «тайниковых закладок», делила на дозы и продавала наркотик, не выходя из собственной квартиры», - говорится в сообщении.

В УФСБ отметили, что во время одной из незаконных сделок сотрудники ФСБ задержали девушку с поличным. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ.

Суд признал 22-летнюю девушку виновной в незаконном сбыте наркотических средств. Она приговорена к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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