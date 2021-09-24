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Происшествия

Жительница Севастополя напала в подъезде на 11-летнюю соседку

Жительница Севастополя напала в подъезде на молодую соседку и ее 11-летнюю дочь.

Об этом пострадавшие рассказали в соцсетях, дополнив свой рассказ видео.

Инцидент произошел на улице Николая Музыки: даме что-то не понравилось в поведении девочки и она чала довольно грубо отчитывать подростка. На замечание матери: «Не смейте повышать голос на моего ребенка», нервная соседка заявила: «Закрыла свой рот и слушаешь сюда меня внимательно». А потом с размаху ударила молодую женщину, выбив из ее руки телефон.

Наблюдавшая за этим девочка испуганно закричала: «Вы что – дура что ли?!» и тоже получила оплеуху.

Мать и дочь зафиксировали побои и написали заявление в полицию.

В тексте использованы материалы: Новый день

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