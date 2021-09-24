Происшествия
Жительница Севастополя напала в подъезде на 11-летнюю соседку
Жительница Севастополя напала в подъезде на молодую соседку и ее 11-летнюю дочь.
Об этом пострадавшие рассказали в соцсетях, дополнив свой рассказ видео.
Инцидент произошел на улице Николая Музыки: даме что-то не понравилось в поведении девочки и она чала довольно грубо отчитывать подростка. На замечание матери: «Не смейте повышать голос на моего ребенка», нервная соседка заявила: «Закрыла свой рот и слушаешь сюда меня внимательно». А потом с размаху ударила молодую женщину, выбив из ее руки телефон.
Наблюдавшая за этим девочка испуганно закричала: «Вы что – дура что ли?!» и тоже получила оплеуху.
Мать и дочь зафиксировали побои и написали заявление в полицию.
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