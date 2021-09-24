Жители Севастополя подожгли из ракетницы машину соседей

Двое жителей Севастополя, проживающих в доме №24 по улице Комбрига Потапова, в ходе испытаний ракетницы удачным выстрелом подожгли припаркованную во дворе машину соседки.

Обошлось без жертв и пострадавших, но машине были нанесены заметные повреждения.

«21 сентября в 19.20 в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась местная жительница с заявлением о поджоге ее автомобиля. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщила ForPost руководитель пресс-службы УМВД по Севастополю Жанна Марголина.

Позднее в социальных сетях было размещено видео с домовых камер видеонаблюдения.

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