Происшествия
Женщина, ударившая ножом своего сожителя, получила три года тюрьмы
В начале января текущего года 41-летняя жительница одного из сел Нижнегорского района поссорилась со своим 48-летним сожителем.
Ситуацию усугубил алкоголь, женщина ударила сожителя ножом в живот, причинив ему тяжкий вред здоровью.
Нижнегорский районный суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимая взята под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымские таможенники забрали у жителя Украины более 13 тысяч евро. Гражданин Украины пытался вывезти из Крыма через пункт пропуска «Армянск» незадекларированную валюту.
Силовики проводят обыски в департаменте сельского хозяйства Севастополя. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку работы департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя.
В Крыму возбудили 11 уголовных дел о невыплате зарплаты. В первом полугодии 2021 года мерами прокурорского реагирования удалось добиться восстановления трудовых прав работников восьми предприятий Крыма, задолженность по заработной плате на которых сохранялась длительный период времени.
Крымский адвокат предстанет перед судом за попытку выманить 120 тысяч рублей. Адвокат в Крыму предстанет перед судом по подозрению в мошенничестве. По данным прокуратуры республики, он обманом пытался получить деньги от жительницы Симферополя.
В Крыму уже девятый день растет заболеваемость коронавирусом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 308 случаев новой коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 24 сентября фото
Сегодня, 24 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Туристы оставили горы мусора после отдыха на крымских Мальдивах
Популярный российский тревел-блогер Сергей Анашкевич после посещения заповедной косы Беляус, что на западе Крыма, был шокирован горами мусора, оставленными туристами.
Полицейские со стрельбой задержали 58 человек на АЗС в Евпатории
Сотрудникам полиции пришлось стрелять в воздух во время задержания нарушителей общественного порядка, которые собрались на одной из автозаправок Евпатории.
22 сентября
Кто из Крыма отправится в российскую Госдуму
20 сентября
В Украине задержан подозреваемый в убийстве мэра Симеиза
Полиция во Львове задержала мужчину, который подозревается в убийстве главы поселкового совета «одного из курортных городков» в Крыму, совершенном в феврале 2013 года.