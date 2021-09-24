Женщина, ударившая ножом своего сожителя, получила три года тюрьмы

В начале января текущего года 41-летняя жительница одного из сел Нижнегорского района поссорилась со своим 48-летним сожителем.

Ситуацию усугубил алкоголь, женщина ударила сожителя ножом в живот, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Нижнегорский районный суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимая взята под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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