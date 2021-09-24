Власть
Застройку Херсонеса скрыли от севастопольцев «коммерческой тайной»
В Херсонесе заливка бетонного фундамента под филиал Артека оказалась сокрыта от горожан «коммерческой тайной».
Это следует из ответа, который редакция НТС получила от Управления имуществом специальных проектов Министерства обороны Российской Федерации.
В документе утверждается, что на земельном участке, где будет построена школа искусств и филиал Артека, в настоящее время «проводятся археологические изыскания с привлечением специалистов», а также на основании открытых листов лишь «снят слой техногенного грунта».
Однако, напоминают журналисты, как минимум с начала сентября на территории Южного пригорода Херсонеса активно ведутся земельные и даже первичные строительные работы. На кадрах отчетливо видно, что на месте «археологических изысканий с привлечением специалистов» залит фундамент, весьма схожий с расположением школы искусств и филиала Артека под названием «Корсунь», проект которых был представлен в музее-заповеднике. Разрешение на строительство при этом отсутствует.
Кроме того, любая документация о строительстве, ведущемся структурами Минобороны, оказалась секретной. На запрос журналистов был получен отказ «ввиду установления режима коммерческой тайны в отношении запрашиваемой информации».
Получается, что все подробности работ, имеющих непосредственное отношение к объекту ЮНЕСКО «Херсонес Таврический», держатся в строжайшем секрете, делают резонный вывод журналисты.
Более того, под грифом «коммерческой тайны» от севастопольцев скрывают всю строительную и разрешительную документацию. Даже информацию о стоимости проекта, выполняемого на благотворительные средства, приходится собирать по фрагментам из открытых источников.
В тексте использованы материалы: Форпост
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