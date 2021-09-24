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Власть

Задержание Кабанова: Аксенов решил отмолчаться

13:01 пятница, 24 сентября 2021
Задержание Кабанова: Аксенов решил отмолчаться

фото © Uznayvse.ru

Отставные члены крымского правительства из кабмина отправились прямиком в правоохранительные органы.

В Крыму отправили в отставку министра строительства Михаила Храмова и вице-премьера Евгения Кабанова. Указ об увольнении первого был подписан позавчера, второго – вчера. При этом оба отставных чиновника из своих, теперь уже бывших, служебных кабинетов перешли в кабинеты следователей.

«С Кабановым и Храмовым в течение дня проводились следственные действия», – пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Утром появилась информация о задержании Кабанова.

Любопытно, что глава РК Сергей Аксенов, обычно хоть как-то комментирующий отставки в республиканском правительстве, на этот раз словно воды в рот набрал: увольнение вице-премьера – случай нерядовой, но на официальных страница Аксенова в Интернете сегодня опубликована только сводка по коронавирусу.

В тексте использованы материалы: Новый день

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