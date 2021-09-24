Высокопоставленные полицейские из Ялты предстанут перед судом

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Группа бывших высокопоставленных полицейских из Ялты и еще несколько граждан предстанут перед судом за организацию канала незаконной миграции.

Об этом сообщили в пресс-службе главного следуправления Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

«Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Ялте организовал преступное сообщество для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Ялты Республики Крым, для совершения которых привлек сотрудников правоохранительных органов и иных лиц с целью получения взяток от граждан, обратившихся за ускоренным и беспрепятственным получением услуг в миграционной сфере», – сообщили в СК.

Уголовное дело расследовалось по части 2 и части 3 статьи 210, пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 и пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация и участие в составе преступного сообщества в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в виде получения взяток должностными лицами и совершения организации незаконной миграции).

Пресечь деятельность группы удалось усилиями СК, МВД и ФСБ. По данным прокуратуры Крыма, в период своей преступной деятельности обвиняемые фиктивно поставили на миграционный учет в Ялте более 90 иностранных граждан. За это они получили более 1,4 млн рублей.

«Кроме того, по иску прокурора Крыма с одного из обвиняемых, являющегося бывшим работником органов внутренних дел, в доход государства обращено имущество и ценности на общую сумму более 10,5 млн рублей, законность происхождения которых он не смог подтвердить», – сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что организатором преступной группы выступил начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по Ялте. Он привлек к участию в схеме начальника отделения по вопросам миграции отдела полиции «Массандровский» и троих местных жителей, выступавших посредниками при получении и передаче взяток от обратившихся за ускоренным и беспрепятственным оформление гражданства РФ.

Следователи установили все обстоятельства совершенных преступлений. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ялтинский городской суд.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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