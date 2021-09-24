Общество
Выходные в Крыму начнутся с дождей и ветра
фото © Новости Крыма
На вечер пятницы и начало субботы на полуострове объявлено штормовое предупреждение.
Уже сегодня вечером в Крыму испортится погода – пойдет дождь и усилится ветер. Об этом говорится в штормовом предупреждении МЧС.
Синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами почти на всей территории полуострова в пятницу вечером, а также ночью и утром в субботу, 25 сентября. Кроме того, ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду.
Спасатели призвали соблюдать правила безопасности в непогоду и по возможности не находиться на улице, так как в таких условиях вероятно возникновение аварий и других ЧС.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
На Крым идут очень сильные дожди. В ближайшие два дня в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 23 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 23 сентября.
Прогноз погоды в Крыму на среду 22 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 22 сентября.
Аномальный холод надвигается на Крым: новый прогноз. Прохладная погода с дождями и пронизывающим северным ветром сохранится в Крыму до выходных, в ближайшие дни температура в регионе не превысит +11.
Евгения Кабанова и Михаила Храмова отправили в СИЗО на два месяца
Крымских экс-чиновников Евгения Кабанова и Михаила Храмова отправили в СИЗО на два месяца.
Выходные в Крыму начнутся с дождей и ветра
На вечер пятницы и начало субботы на полуострове объявлено штормовое предупреждение.
Задержание Кабанова: Аксенов решил отмолчаться
Отставные члены крымского правительства из кабмина отправились прямиком в правоохранительные органы.
Полицейские со стрельбой задержали 58 человек на АЗС в Евпатории
Сотрудникам полиции пришлось стрелять в воздух во время задержания нарушителей общественного порядка, которые собрались на одной из автозаправок Евпатории.
22 сентября
Кто из Крыма отправится в российскую Госдуму
20 сентября
Крымчан поразило сходство главы Алушты с «Духом города»
Фасад арт-объекта, аттракциона «Галерея иллюзий» в Алуште украшает множество изображений. Внимание местных жителей привлекло одно из них.