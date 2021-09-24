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Общество

Выходные в Крыму начнутся с дождей и ветра

14:20 пятница, 24 сентября 2021
Выходные в Крыму начнутся с дождей и ветра

фото © Новости Крыма

На вечер пятницы и начало субботы на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Уже сегодня вечером в Крыму испортится погода – пойдет дождь и усилится ветер. Об этом говорится в штормовом предупреждении МЧС.

Синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами почти на всей территории полуострова в пятницу вечером, а также ночью и утром в субботу, 25 сентября. Кроме того, ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду.

Спасатели призвали соблюдать правила безопасности в непогоду и по возможности не находиться на улице, так как в таких условиях вероятно возникновение аварий и других ЧС.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Крым идут очень сильные дожди. В ближайшие два дня в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 23 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 23 сентября.

Прогноз погоды в Крыму на среду 22 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 22 сентября.

Аномальный холод надвигается на Крым: новый прогноз. Прохладная погода с дождями и пронизывающим северным ветром сохранится в Крыму до выходных, в ближайшие дни температура в регионе не превысит +11.

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