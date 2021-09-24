Выходные в Крыму начнутся с дождей и ветра

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На вечер пятницы и начало субботы на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Уже сегодня вечером в Крыму испортится погода – пойдет дождь и усилится ветер. Об этом говорится в штормовом предупреждении МЧС.

Синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами почти на всей территории полуострова в пятницу вечером, а также ночью и утром в субботу, 25 сентября. Кроме того, ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду.

Спасатели призвали соблюдать правила безопасности в непогоду и по возможности не находиться на улице, так как в таких условиях вероятно возникновение аварий и других ЧС.

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