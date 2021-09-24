В Ялте 14-летняя девочка пыталась спрыгнуть с трубы котельной

В ялтинскую полицию поступило сообщение о том, что на трубу котельной станции забралась девочка, и ей может грозить опасность.

Как выяснилось, перед этим она поссорилась с матерью, а полицейских вызвал ее знакомый.

«Полицейские поддерживали разговор с подростком, чтобы отвлечь ее от необдуманного поступка. В это время один из мужчин незаметно подобрался к девочке, отдернул ее от края и перенес через ограждение в безопасное место», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Выяснилось, что бдительным молодым человеком является знакомый несовершеннолетней. Он стал случайный свидетелем устного конфликта между девочкой и ее матерью, после чего девочка и решилась на подобные действия.

Благодаря совместным усилиям полицейских и 26-летнего местного жителя удалось предотвратить трагедию. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с 14-летней девочкой и ее матерью.

Всех участников спасательной операции, в том числе и бдительного молодого человека, наградили ценными подарками и вручили благодарственные письма от МВД.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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