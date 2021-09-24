Странности
В Севастополе неизвестный приспособил под пастбище развязку «огурец»
фото © Автопартнёр. Севастополь. Крым
Одна из главных транспортных развязок Севастополя – «огурец» в районе 5-го километра Балаклавского шоссе – прошедшей ночью превратилась в пастбище.
Несколько десятков пасущихся коров здесь зафиксировали проезжающие мимо автомобилисты.
«В первый раз такое вижу, но это реально. Время – час ночи», – говорит автор одного из двух видео, опубликованных в группе «Автопартнер Крым Севастополь» ВКонтакте.
Ролики, снятые удивленными очевидцами, повеселили пользователей. Комментаторы отмечали, что подобную картину здесь ранее не наблюдали, а также шутили над тем, что в пастбище превратилась развязка со вполне себе кормовым народным названием.
«Ну, так-то на огурцах у коров молоко жирнее»;
«Нормально, пусть удобряют, потом там картошечку кто-нибудь посадит»;
«Охрана ночного города, город может спать спокойно – это же въезд в город», – веселились комментаторы.
По словам комментаторов, коров наблюдали приблизительно с 22 часов, а одно животное – то ли из этого стада, то ли нет – наблюдали уже утром на улице Хрусталева.
Была ли это «разовая акция» или коровы и дальше будут пастись на «огурце» – пока неизвестно.
В тексте использованы материалы: Форпост
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