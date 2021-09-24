В Крыму задержали отправленного в отставку вице-премьера Кабанова

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Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший ФЦП социально-экономического развития и отправленный в отставку накануне, задержан.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его данным, Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и коррупции.

До этого, как сообщил источник в правительстве РК, правоохранители провели следственные действия на рабочих местах Кабанова и экс-министра строительства и архитектуры Михаила Храмова.

Евгений Кабанов занимал пост вице-премьера с ноября 2018 года, в этой должности курировал строительный комплекс республики и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.

Летом 2021 года Кабанов был выдвинут «Единой Россией» кандидатом в депутаты Госдумы по Евпаторийскому округу, однако в июле снял свою кандидатуру, объяснив это решение намерением «успешно довести до конца реализацию мероприятий ФЦП в Крыму».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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