Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму растет заболеваемость ковидом: 293 случая за сутки ● Российские туроператоры начали продавать «вакцинные туры» в Европу ● Активность обращений за вакцинацией от COVID-19 упала в Крыму ● В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки ● Сводка о новых заражениях в Крыму
В Крыму уже девятый день растет заболеваемость коронавирусом
фото © pravda.com.ua
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 308 случаев новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших, 207 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 101 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 77119 случаев новой коронавирусной инфекции, 493 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 75629 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
Всего за сутки обследовали 7199 лиц.
Напомним, ежедневный рост заболеваемости ковидом в Крыму фиксируют с 16 сентября.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Российские туроператоры начали продавать «вакцинные туры» в Европу. Российские туроператоры начали продавать соотечественникам зарубежные туры для вакцинации от коронавируса иностранными препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Активность обращений за вакцинацией от COVID-19 упала в Крыму. Крымчане стали реже обращаться за вакцинацией от коронавирусной инфекции.
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 282 случая новой коронавирусной инфекции.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 20 сентября на территории Крыма зарегистрировано 274 случая коронавирусной инфекции.
В Крыму уже девятый день растет заболеваемость коронавирусом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 308 случаев новой коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 24 сентября фото
Сегодня, 24 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Туристы оставили горы мусора после отдыха на крымских Мальдивах
Популярный российский тревел-блогер Сергей Анашкевич после посещения заповедной косы Беляус, что на западе Крыма, был шокирован горами мусора, оставленными туристами.
Полицейские со стрельбой задержали 58 человек на АЗС в Евпатории
Сотрудникам полиции пришлось стрелять в воздух во время задержания нарушителей общественного порядка, которые собрались на одной из автозаправок Евпатории.
22 сентября
Кто из Крыма отправится в российскую Госдуму
20 сентября
В Украине задержан подозреваемый в убийстве мэра Симеиза
Полиция во Львове задержала мужчину, который подозревается в убийстве главы поселкового совета «одного из курортных городков» в Крыму, совершенном в феврале 2013 года.