Власть
В Крыму устроят экскурсионный флешмоб: программа
27 сентября в рамках празднования Международного дня туризма Министерство курортов и туризма РК проводит республиканскую акцию «Крымский экскурсионный флешмоб», включающую бесплатные экскурсии в разных городах Крыма.
Около 30 бесплатных экскурсий начнутся в 7 городах Крыма — в Алуште, Ялте, Судаке, Феодосии, Керчи, Евпатории и Бахчисарае. Маршруты пройдут по центральным историческим частям города.
Цель акции — показать туристам и местным жителям привычные улицы с новой стороны и рассказать о людях, которые жили и живут в городе, создают его неповторимую атмосферу.
Экскурсии будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: участники должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию. Группы формируются не более 15 человек по предварительной записи.
г. Алушта, начало – 10:00; предварительная запись по телефону +7978 7614751.— «Вино и музыка Алушты».
Начало экскурсии: ул. Ленина Алуштинский винзавод;
— «Алушта — сквозь 15 столетий».
Начало экскурсии: ротонда на центральной Набережной Алушты;
— «Музеи усадьбы Профессорского уголка».
Начало экскурсии: западная Набережная напротив входа в Аквапарк.
г. Бахчисарай, начало – 10:00; 11:00.
— «По старым улочкам Бахчисарая». Начало экскурсии: мостик перед «Ханским дворцом» в 11:00, запись по тел. +7978 826 73 40;
— «Обзорная экскурсия по Бахчисарайскому Свято-успенскому монастырю». Начало экскурсии: вторая монастырская стоянка в 10-00, запись по тел. +7978 833 78 77;
— «Обзорная экскурсия по музею истории и культуры крымских татар ансамбль «Ханский дворец». Начало экскурсии: главные ворота «Ханского дворца» в 10-00, +7 978 873 81 37.
г. Евпатория, начало — 11:00; 14:00; 16:00.
— «Экскурсия в Текие дервишей Национальный историко-архитектурный ансамбль «Текие-дервишей». Начало экскурсии: ул. Караева 18 в 11:00, запись: +7 978 251 19 97;
— «Экскурсия в Турецкие бани 16 века». Начало экскурсии: ул. Красноармейская 20 в 14:00 +7 978 200 50 11;
— «Обзорная экскурсия по туристическому маршруту «Малый Иерусалим». Начало экскурсии: ул. Тучина
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пианистка из Крыма даст сольный концерт в Киеве. В Киеве 25 сентября в Малом зале Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского состоится сольный концерт 16-летней пианистки-виртуоза из Симферополя Христины Михайличенко.
Какой сегодня праздник 23 сентября. Сегодня, 23 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Симферополе пройдет слет коллекционеров. В воскресенье, 26 сентября, в Симферополе состоится крымский слет коллекционеров.
Какой сегодня праздник 22 сентября. Сегодня, 22 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму задержали отправленного в отставку вице-премьера Кабанова
Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший ФЦП социально-экономического развития и отправленный в отставку накануне, задержан.
Какой сегодня праздник 24 сентября фото
Сегодня, 24 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крымчан поразило сходство главы Алушты с «Духом города»
Фасад арт-объекта, аттракциона «Галерея иллюзий» в Алуште украшает множество изображений. Внимание местных жителей привлекло одно из них.
В Крыму начинается большая правительственная чистка
Отставка министра строительства Крыма Михаила Храмова – первая в поствыборной «чистке» республиканского правительства.
22 часа назад
На Крым идут очень сильные дожди
20 часов назад
В Украине задержан подозреваемый в убийстве мэра Симеиза
17 часов назад
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости