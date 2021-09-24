В Крыму устроят экскурсионный флешмоб: программа

27 сентября в рамках празднования Международного дня туризма Министерство курортов и туризма РК проводит республиканскую акцию «Крымский экскурсионный флешмоб», включающую бесплатные экскурсии в разных городах Крыма.

Около 30 бесплатных экскурсий начнутся в 7 городах Крыма — в Алуште, Ялте, Судаке, Феодосии, Керчи, Евпатории и Бахчисарае. Маршруты пройдут по центральным историческим частям города.

Цель акции — показать туристам и местным жителям привычные улицы с новой стороны и рассказать о людях, которые жили и живут в городе, создают его неповторимую атмосферу.

Экскурсии будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: участники должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию. Группы формируются не более 15 человек по предварительной записи.

г. Алушта, начало – 10:00; предварительная запись по телефону +7978 7614751.— «Вино и музыка Алушты».

Начало экскурсии: ул. Ленина Алуштинский винзавод;

— «Алушта — сквозь 15 столетий».

Начало экскурсии: ротонда на центральной Набережной Алушты;

— «Музеи усадьбы Профессорского уголка».

Начало экскурсии: западная Набережная напротив входа в Аквапарк.

г. Бахчисарай, начало – 10:00; 11:00.

— «По старым улочкам Бахчисарая». Начало экскурсии: мостик перед «Ханским дворцом» в 11:00, запись по тел. +7978 826 73 40;

— «Обзорная экскурсия по Бахчисарайскому Свято-успенскому монастырю». Начало экскурсии: вторая монастырская стоянка в 10-00, запись по тел. +7978 833 78 77;

— «Обзорная экскурсия по музею истории и культуры крымских татар ансамбль «Ханский дворец». Начало экскурсии: главные ворота «Ханского дворца» в 10-00, +7 978 873 81 37.

г. Евпатория, начало — 11:00; 14:00; 16:00.

— «Экскурсия в Текие дервишей Национальный историко-архитектурный ансамбль «Текие-дервишей». Начало экскурсии: ул. Караева 18 в 11:00, запись: +7 978 251 19 97;

— «Экскурсия в Турецкие бани 16 века». Начало экскурсии: ул. Красноармейская 20 в 14:00 +7 978 200 50 11;

— «Обзорная экскурсия по туристическому маршруту «Малый Иерусалим». Начало экскурсии: ул. Тучина

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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