Власть
В Крыму льготники получили лекарства после вмешательства прокуратуры
В Крыму 170 тысяч граждан имеют право получать льготные лекарства. В ходе прокурорской проверки установлены организационные просчеты, допущенные в том числе министерством здравоохранения Крыма, из-за чего льготники не вовремя получали медикаменты.
Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил прокурор Республики Олег Камшилов.
«Не был обеспечен надлежащий учет потребностей в этой сфере, закупки проводились не всегда своевременно, в связи с чем образовалась очередь на получение лекарств. По принятым мерам реагирования сформированы запасы медикаментов, сокращено на 3,5 тысячи количество необслуженных рецептов. Восстановлены права 19 детей-инвалидов, родители которых были вынуждены самостоятельно покупать необходимые лекарства и расходные материалы. По результатам внесенного представления назначенные препараты и изделия заявители получили», — сообщил Олег Камшилов.
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