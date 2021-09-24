В Евпатории будут судить экс-руководителя филиала «Крымтеплокоммунэнерго»

Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, обвиняемый, являясь директором филиала ресурсоснабжающей организации, с декабря 2017 года по август 2019 года дал указание подключить семь домов и административное здание к теплоснабжению без заключения договора о технологическом присоединении и соответствующей оплаты. Ущерб предприятию составил более 1,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму льготники получили лекарства после вмешательства прокуратуры. В Крыму 170 тысяч граждан имеют право получать льготные лекарства. В ходе прокурорской проверки установлены организационные просчеты, допущенные в том числе министерством здравоохранения Крыма, из-за чего льготники не вовремя получали медикаменты.

Женщина, ударившая ножом своего сожителя, получила три года тюрьмы. В начале января текущего года 41-летняя жительница одного из сел Нижнегорского района поссорилась со своим 48-летним сожителем.

Украинские пограничники задержали участника крымской самообороны. На контрольно-пропускном пункте «Каланчак» (граница Крыма и Украины) задержан участник «крымской самообороны».

Крымские таможенники забрали у жителя Украины более 13 тысяч евро. Гражданин Украины пытался вывезти из Крыма через пункт пропуска «Армянск» незадекларированную валюту.