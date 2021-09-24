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Власть

В Евпатории будут судить экс-руководителя филиала «Крымтеплокоммунэнерго»

Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, обвиняемый, являясь директором филиала ресурсоснабжающей организации, с декабря 2017 года по август 2019 года дал указание подключить семь домов и административное здание к теплоснабжению без заключения договора о технологическом присоединении и соответствующей оплаты. Ущерб предприятию составил более 1,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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